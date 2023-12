Abruzzo: Sorveglianza Attiva sui Vaccini per la Fascia 0-14 Anni

La Regione Abruzzo ha avviato una sorveglianza attiva e un monitoraggio completo sulla fascia di età 0-14 anni, senza limitazioni, per esplorare il rischio di pericarditi, miocarditi e morti improvvise correlati ai vaccini. L'annuncio è stato fatto dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Marco Cipolletti, che in passato aveva criticato l'obbligo vaccinale.

Cipolletti afferma: "Dopo troppe incertezze, è giunto il momento di porre fine. Il professor Francesco Vaia, direttore generale della Prevenzione sanitaria al Ministero della Salute, ha chiaramente evidenziato il rischio di pericardite e miocardite, argomenti precedentemente affrontati da enti regolatori come l'AIFA e l'EMA. Dobbiamo fare affidamento sui dati, non sulle opinioni di televirologi e influencer che promuovono prima il pandoro e poi il vaccino. La salute dei nostri figli è sacrosanta, e dobbiamo superare le dispute partigiane tra sostenitori e oppositori. In Abruzzo, quando parliamo di persone, diciamo 'Nu cristiane', e quando parliamo di bambini, diciamo 'na criature'. Non dobbiamo più parlare di morti naturali quando ci riferiamo a decessi improvvisi nella fascia pediatrica."

Cipolletti chiede un'indagine completa senza reticenze e invita a superare le divisioni tra sostenitori e oppositori, mettendo al primo posto la salute dei bambini.