Abruzzo al quarto posto per esportazioni verso gli Stati Uniti: preoccupazioni per l'effetto Trump

L'Abruzzo si posiziona al quarto posto tra le regioni italiane per l'esposizione al mercato statunitense, con un valore delle esportazioni di 1.732 milioni di euro nel 2024.

L'Abruzzo si distingue come una delle regioni italiane più attive nelle esportazioni verso gli Stati Uniti, con un valore delle esportazioni di 1.732 milioni di euro nel 2024, rappresentando il 2,6% del totale nazionale. La provincia dell'Aquila contribuisce significativamente con 1.269 milioni di euro, seguita da Chieti con 245 milioni, Teramo con 154 milioni e Pescara con 63,5 milioni.

Tuttavia, l'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti ha suscitato preoccupazioni tra gli imprenditori abruzzesi riguardo a un possibile inasprimento dei dazi sui prodotti europei. Secondo il Centro studi di Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila, l'Abruzzo si colloca al quarto posto tra le regioni italiane per grado di esposizione al mercato statunitense, con un dato pari al 5,8%, superiore alla media nazionale del 4%.

In particolare, la provincia dell'Aquila si posiziona al secondo posto in Italia per grado di esposizione, con un valore del 18,6%. Questa elevata esposizione rende le imprese abruzzesi vulnerabili a eventuali misure protezionistiche che potrebbero ostacolare l'accesso ai mercati statunitensi.

Le esportazioni abruzzesi verso gli Stati Uniti hanno registrato una crescita significativa nel 2024, con un incremento del 23,2% nei primi nove mesi dell'anno, pari a 259 milioni di euro. In particolare, si segnala un aumento del 44,8% nel Pescarese, del 32,15% nel Chietino e del 28,4% nell'Aquilano. Tuttavia, si è registrata una diminuzione del 25% nel Teramano.

Le preoccupazioni riguardano principalmente l'impatto di un possibile inasprimento dei dazi sui prodotti esportati dall'Unione Europea, che potrebbe rallentare la ripresa del commercio internazionale e penalizzare le esportazioni italiane negli Stati Uniti, il secondo mercato per il Made in Italy.

In risposta a queste sfide, le imprese abruzzesi sono chiamate a intensificare gli sforzi per garantire l'alta qualità delle loro produzioni, un elemento distintivo apprezzato nei mercati esteri, a partire da quello statunitense. È fondamentale un impegno deciso da parte del Governo e delle istituzioni per sostenere le aziende e la competitività dei prodotti abruzzesi sui mercati internazionali.

Confartigianato Chieti L'Aquila continuerà a fornire supporto e strumenti alle aziende per cogliere le opportunità del mercato internazionale, promuovendo la qualità e l'eccellenza delle produzioni abruzzesi.