Abruzzo, arrivano 41 milioni: ecco dove finiranno le nuove risorse regionali

La Giunta regionale approva la variazione di bilancio 2026-2028: fondi aggiuntivi per sanità, sviluppo, turismo, sicurezza, sociale, viabilità, agricoltura e sport giovanile abruzzese.

Oltre 41 milioni di euro da destinare nel corso del 2026 a sanità, sviluppo, opere pubbliche e territorio. È il valore della variazione al bilancio di previsione 2026-2028 approvata dalla Giunta regionale dell'Abruzzo nel corso della seduta straordinaria che si è svolta all'Aquila sotto la presidenza di Marco Marsilio.

Il provvedimento, adottato su proposta dell'assessore regionale al Bilancio Mario Quaglieri, interviene su diversi settori considerati strategici, mettendo a disposizione nuove risorse per investimenti e servizi. La Regione definisce l'intervento una manovra finanziaria «solida e in perfetto equilibrio», con effetti superiori a 41 milioni di euro sul solo esercizio 2026.

Uno dei capitoli principali riguarda il Servizio Sanitario Regionale. Alla sanità vengono assegnati oltre 6,5 milioni di euro aggiuntivi, con l'obiettivo indicato dall'esecutivo di rafforzare i servizi e gli interventi destinati alla tutela della salute dei cittadini.

Ma la fetta nettamente più consistente della variazione riguarda la politica unitaria di sviluppo: il finanziamento supera infatti i 31,7 milioni di euro. Le somme saranno indirizzate all'avanzamento di opere pubbliche, progetti considerati strategici e interventi distribuiti sul territorio regionale.

Una scelta che concentra quindi gran parte delle disponibilità finanziarie sulla capacità di accelerare investimenti e cantieri. I 31,7 milioni rappresentano da soli più di tre quarti delle risorse complessivamente annunciate con la variazione.

Un altro stanziamento significativo interessa il turismo e la promozione dell'Abruzzo. La manovra mette a disposizione oltre 1,4 milioni di euro destinati alle iniziative per valorizzare il territorio e rafforzarne l'attrattività turistica.

Risorse arrivano anche per Protezione civile e sicurezza, due settori per i quali vengono previsti oltre 500mila euro. L'obiettivo è sostenere la rete regionale dedicata alla prevenzione e alla capacità di intervento in caso di emergenze.

Sul versante delle politiche sociali, circa 375mila euro vengono destinati al capitolo sociale e disabilità, con interventi rivolti all'inclusione e all'assistenza delle persone con disabilità.

La variazione di bilancio non si esaurisce però nelle voci principali. Il provvedimento comprende ulteriori finanziamenti indirizzati al comparto agricolo, alla manutenzione della viabilità stradale e alla promozione delle attività sportive giovanili.

La distribuzione delle risorse mostra comunque una marcata concentrazione sulla politica di sviluppo e sulla sanità: considerate insieme, le due voci assorbono infatti oltre 38 milioni di euro dei più di 41 milioni complessivamente messi in campo.

La variazione rappresenta un passaggio contabile importante per l'esercizio finanziario regionale, anche se per misurarne concretamente gli effetti sarà necessario verificare la successiva ripartizione delle somme tra i singoli interventi. In particolare, il capitolo da 31,7 milioni destinato alla politica unitaria di sviluppo comprende una dotazione rilevante, la cui incidenza effettiva dipenderà dalle opere e dai progetti che saranno finanziati.

Con il via libera della Giunta, dunque, la Regione mette a disposizione un nuovo pacchetto finanziario che interessa numerosi ambiti dell'amministrazione: dalla sanità pubblica alle infrastrutture, passando per turismo, emergenze, politiche sociali, agricoltura, strade e sport.

Il cuore della manovra rimane però nei due numeri principali: 31,7 milioni per lo sviluppo e oltre 6,5 milioni per il Servizio Sanitario Regionale. Due capitoli che costituiscono la parte dominante della variazione da oltre 41 milioni approvata dall'esecutivo abruzzese.