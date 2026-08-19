Bancomat fatti saltare con le “marmotte”: sette arresti, bottino da 200mila euro

Operazione dei carabinieri di Vasto nel Foggiano: dodici sportelli Atm sarebbero stati assaltati con esplosivi, causando un bottino complessivo superiore ai 200mila euro.

Maxi operazione dei carabinieri della Compagnia di Vasto in provincia di Foggia, dove nelle ultime ore è scattata l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sette persone. Gli indagati sono ritenuti, a vario titolo, coinvolti in una serie di assalti ai bancomat compiuti utilizzando le cosiddette “marmotte esplosive”.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbero complessivamente dodici gli sportelli Atm finiti nel mirino del gruppo. I dispositivi appartenevano a differenti istituti bancari e sarebbero stati attaccati attraverso l'impiego di esplosivi inseriti negli sportelli con l'obiettivo di raggiungere il denaro custodito all'interno.

L'attività investigativa è stata coordinata dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, Domenico Angelo Raffaele Seccia. Gli accertamenti condotti dai militari avrebbero permesso di raccogliere gravi indizi di reità nei confronti delle sette persone raggiunte dalla misura cautelare.

Il valore complessivo del denaro sottratto durante i diversi episodi contestati sarebbe particolarmente consistente: secondo le prime informazioni diffuse dagli investigatori, il bottino avrebbe superato complessivamente i 200mila euro.

Parallelamente all'esecuzione delle misure cautelari sono scattate anche diverse perquisizioni, effettuate dai carabinieri impegnati nell'operazione. Le attività vengono condotte con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia, reparto specializzato dell'Arma impiegato anche nelle operazioni più complesse sul territorio.

Gli approfondimenti investigativi proseguono per ricostruire nel dettaglio i singoli episodi contestati e verificare eventuali ulteriori responsabilità. Per le persone coinvolte resta valido il principio di presunzione di innocenza fino a un'eventuale sentenza definitiva.