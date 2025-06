Abruzzo invasa dai turisti: numeri record nel primo weekend di giugno

Località costiere, borghi storici e parchi naturali attraggono migliaia di visitatori, segnando un inizio estate promettente per il turismo regionale.

Il primo fine settimana di giugno ha visto un'affluenza straordinaria di turisti in Abruzzo, confermando la regione come una delle mete preferite per l'estate 2025. Le località balneari, i borghi medievali e i parchi naturali hanno registrato un boom di presenze, con numeri che superano le aspettative degli operatori del settore.

Secondo i dati raccolti, le attività più apprezzate dai visitatori includono le passeggiate all'aria aperta (68,9%), gli eventi enogastronomici (36,9%), le escursioni (35,8%), le visite a musei o mostre (22,3%) e i concerti o spettacoli musicali (21,2%) . Questa varietà di offerte ha contribuito a soddisfare le diverse esigenze dei turisti, favorendo un'esperienza completa e coinvolgente.

Il fenomeno del turismo di prossimità ha giocato un ruolo significativo, con molti italiani che hanno scelto di trascorrere le vacanze all'interno dei confini regionali. Questo trend è stato evidenziato anche da Assoturismo, che ha sottolineato come l'Italia sia la meta preferita per l'estate 2025, con un boom di turisti tra città d'arte, mare e borghi.

Le politiche di promozione turistica adottate dalla Regione Abruzzo, insieme agli investimenti nel settore, hanno contribuito a questo successo. Il Piano Strategico del Turismo 2023-2025 ha previsto interventi mirati per valorizzare le risorse locali e migliorare l'accoglienza, rendendo l'Abruzzo una destinazione sempre più competitiva.

Inoltre, la regione ha beneficiato di un aumento delle presenze turistiche nel 2024, superando per la prima volta i sette milioni di visitatori, con un incremento del 5,59% rispetto all'anno precedente . Questo trend positivo sembra proseguire nel 2025, con prospettive ancora più rosee per la stagione estiva appena iniziata.

L'Abruzzo si conferma dunque una meta ideale per chi cerca un connubio tra natura, cultura e tradizione, offrendo esperienze autentiche e paesaggi mozzafiato. Con l'arrivo dell'estate, la regione è pronta ad accogliere un numero sempre maggiore di turisti, consolidando il suo ruolo nel panorama turistico nazionale.