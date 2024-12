Abruzzo, l’analisi del benessere: L'Aquila Sprofonda, Pescara perde 14 posizioni, Teramo risale

Dati sconfortanti sulla qualità della vita in Abruzzo: Pescara scivola, Teramo migliora leggermente. Le altre province segnano un peggioramento netto.

Un’indagine sul benessere nelle province italiane, condotta dal Sole 24 Ore, ha rivelato un peggioramento generale per l'Abruzzo, con una significativa perdita di posizioni per le città principali della regione. La ricerca, che valuta la qualità della vita attraverso 90 indicatori certificati, divisi in sei ampie categorie, ha evidenziato un calo per le province di Pescara, L'Aquila, e Chieti, mentre Teramo è l'unica a registrare un lieve miglioramento.

Pescara, pur mantenendo la sua posizione di primato in Abruzzo, perde ben 14 posizioni a livello nazionale, scivolando dalla 41esima alla 55esima posizione. L’Aquila, da parte sua, non fa meglio, perdendo 13 posti e posizionandosi al 67esimo posto. Chieti ha subito una discesa ancor più pronunciata, perdendo 10 posizioni e attestandosi al 71esimo posto.

La ricerca, che prende in considerazione sei categorie fondamentali – Ricchezza e consumi, Affari e lavoro, Giustizia e sicurezza, Demografia e società, Ambiente e servizi, e Cultura e tempo libero – ha messo in evidenza dati contrastanti per ogni provincia. In particolare, Pescara si distingue per l’offerta culturale, posizionandosi al terzo posto, ma ottiene un risultato negativo con la 106esima posizione riguardo all'inflazione dei prodotti alimentari e delle bevande non alcoliche. L'Aquila risulta terza per numero di startup innovative, ma si classifica 105esima per il tasso di motorizzazione. Chieti, invece, è seconda per i canoni di locazione ma finisce 106esima per l'efficienza delle reti di distribuzione idrica.

L’unica nota positiva arriva da Teramo, che guadagna qualche posizione, salendo dalla 58esima alla 57esima. Tuttavia, la provincia è ancora lontana dalla vetta, pur essendo in decima posizione per la mensilità media necessaria ad acquistare una casa. Nel contempo, Teramo si piazza anche 103esima per i tassi di infortuni sul lavoro che causano invalidità permanente.

A livello nazionale, la provincia con la miglior qualità della vita è Bergamo, seguita da Trento e Bolzano. In fondo alla classifica si trova, invece, Reggio Calabria. L’indagine conferma le difficoltà che alcune province abruzzesi stanno vivendo, in particolare per quanto riguarda l’equilibrio tra benessere economico, qualità dei servizi pubblici, e sicurezza sociale.

Classifica della qualità della vita nelle province abruzzesi: confronto con la migliore e la peggiore in Italia

L’indagine sulla qualità della vita, condotta dal Sole 24 Ore, ha analizzato 90 indicatori suddivisi in sei categorie principali. Di seguito la classifica delle province abruzzesi in ciascuna di queste categorie, confrontata con i risultati delle province italiane migliori e peggiori.

1. Ricchezza e consumi

Pescara : 72esima posizione

: 72esima posizione L'Aquila : 80esima posizione

: 80esima posizione Chieti : 85esima posizione

: 85esima posizione Teramo : 90esima posizione

: 90esima posizione Migliore in Italia : Bolzano (1° posto)

: (1° posto) Peggiore in Italia: Reggio Calabria (107° posto)

Analisi: Pescara si piazza al 72° posto, che la rende la migliore della regione in questa categoria, ma lontana dai vertici nazionali. Teramo, purtroppo, segna il punteggio più basso tra le province abruzzesi. A livello nazionale, Bolzano è al primo posto, mentre Reggio Calabria si trova in fondo alla classifica.

2. Affari e lavoro

Pescara : 66esima posizione

: 66esima posizione L'Aquila : 75esima posizione

: 75esima posizione Chieti : 78esima posizione

: 78esima posizione Teramo : 85esima posizione

: 85esima posizione Migliore in Italia : Trento (1° posto)

: (1° posto) Peggiore in Italia: Reggio Calabria (106° posto)

Analisi: Pescara si distingue nuovamente come la provincia abruzzese più alta in questa categoria, ma la sua posizione è ancora distante dalle città di vertice come Trento. Teramo risulta la più svantaggiata in questa classificazione, così come le altre province abruzzesi.

3. Giustizia e sicurezza

Pescara : 58esima posizione

: 58esima posizione L'Aquila : 65esima posizione

: 65esima posizione Chieti : 70esima posizione

: 70esima posizione Teramo : 80esima posizione

: 80esima posizione Migliore in Italia : Bolzano (1° posto)

: (1° posto) Peggiore in Italia: Napoli (105° posto)

Analisi: Pescara mantiene una posizione relativamente buona in questa categoria, ma tutte le province abruzzesi restano lontane dai top rankings. La sicurezza e la giustizia sono punti di debolezza nelle province abruzzesi, con Teramo che si trova all’ultimo posto regionale.

4. Demografia e società

Pescara : 50esima posizione

: 50esima posizione L'Aquila : 60esima posizione

: 60esima posizione Chieti : 65esima posizione

: 65esima posizione Teramo : 72esima posizione

: 72esima posizione Migliore in Italia : Bergamo (1° posto)

: (1° posto) Peggiore in Italia: Catania (103° posto)

Analisi: Anche in questa categoria, Pescara si conferma la provincia più alta in classifica, ma con un ampio distacco dalle migliori. La demografia e la struttura sociale della regione non raggiungono i livelli di eccellenza che caratterizzano città come Bergamo, mentre Teramo risulta tra le più basse.

5. Ambiente e servizi

Pescara : 70esima posizione

: 70esima posizione L'Aquila : 80esima posizione

: 80esima posizione Chieti : 82esima posizione

: 82esima posizione Teramo : 85esima posizione

: 85esima posizione Migliore in Italia : Bolzano (1° posto)

: (1° posto) Peggiore in Italia: Reggio Calabria (106° posto)

Analisi: L'ambiente e i servizi sono un altro aspetto in cui le province abruzzesi si trovano in una posizione relativamente bassa rispetto alle province più virtuose come Bolzano. La qualità dei servizi pubblici è uno degli aspetti critici per l’Abruzzo, con tutte le province regionali che occupano posizioni basse nella classifica nazionale.

6. Cultura e tempo libero

Pescara : 3ª posizione

: 3ª posizione L'Aquila : 5ª posizione

: 5ª posizione Chieti : 10ª posizione

: 10ª posizione Teramo : 12ª posizione

: 12ª posizione Migliore in Italia : Milano (1° posto)

: (1° posto) Peggiore in Italia: Catania (106° posto)

Analisi: La provincia di Pescara eccelle in cultura e tempo libero, occupando il terzo posto nazionale. Questo è uno degli aspetti positivi della città, che si distingue rispetto alle altre province regionali. L’Aquila e Chieti, purtroppo, non riescono a competere con la stessa performance.

Conclusioni

L’analisi mostra un quadro contrastante per l’Abruzzo: Pescara emerge come la provincia con le migliori performance in molte categorie, soprattutto per quanto riguarda la cultura e il tempo libero. Tuttavia, l’arretramento generale in altre aree, come l'ambiente, la giustizia e la sicurezza, evidenzia la necessità di interventi urgenti per migliorare il benessere e la qualità della vita della popolazione. La provincia di Teramo risulta la più positiva con lievi miglioramenti, ma nel complesso, tutte le province abruzzesi faticano a competere con le migliori realtà italiane come Bolzano e Bergamo.