Abruzzo nel caos traffico: code chilometriche e pedaggi azzerati sull’Adriatica

Piogge intense danneggiano l’autostrada A14 causando rallentamenti e interventi urgenti mentre scattano misure straordinarie per agevolare gli spostamenti in vista dell’esodo pasquale

Disagi sulla rete autostradale adriatica tra Abruzzo e Molise con traffico rallentato, cantieri attivi e percorsi alternativi consigliati agli automobilisti

Situazione critica lungo la A14 Bologna-Taranto, dove il maltempo degli ultimi giorni ha provocato danni alla carreggiata e rallentamenti alla circolazione. In particolare, si registrano fino a quattro chilometri di coda in direzione Bari, nel tratto compreso tra Pineto e Pescara nord, interessato da interventi urgenti di ripristino.

A comunicarlo è Autostrade per l'Italia, che ha confermato come, nonostante le difficoltà, il traffico sia comunque garantito su entrambe le corsie di marcia. Le precipitazioni intense che hanno colpito Abruzzo e Molise a partire da mercoledì hanno infatti causato smottamenti localizzati e criticità diffuse lungo l’arteria adriatica.

Per contenere i disagi agli automobilisti, è stata introdotta una misura straordinaria: dalle ore 16:00 di giovedì è attiva l’esenzione del pedaggio nel tratto compreso tra Termoli e Vasto sud, valida in entrambe le direzioni.

In vista dell’imminente esodo pasquale, le autorità invitano alla massima prudenza e suggeriscono percorsi alternativi per i viaggi a lunga percorrenza. Chi viaggia da Bologna verso Bari può utilizzare la A1 Milano-Napoli e successivamente la A16 Napoli-Canosa, mentre per raggiungere Pescara è consigliato il collegamento tramite la A24 Roma-Teramo e la A25 Torano-Pescara.

Le condizioni meteo avverse e l’aumento dei flussi di traffico rendono la situazione particolarmente delicata. Le operazioni di ripristino sono in corso e proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e fluidità lungo una delle principali direttrici del Paese.