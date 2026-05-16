Bimba travolta davanti casa: retromarcia fatale, indagini aperte nel Tarantino dai carabinieri

La piccola è stata investita durante una manovra serale a San Marzano di San Giuseppe: soccorsi immediati, ma l’arrivo in ospedale è stato vano purtroppo.

Una bambina di due anni è morta dopo essere stata travolta da un’auto in retromarcia davanti alla propria abitazione. La tragedia si è consumata nella serata di venerdì a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, dove la piccola si trovava nei pressi della casa dei genitori al momento dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione, l’investimento sarebbe avvenuto intorno alle 21.30. Un veicolo, durante una manovra all’indietro, avrebbe colpito la bambina, provocandole ferite gravissime. Alla guida dell’auto ci sarebbe stato un uomo, connazionale della famiglia della vittima, di origine marocchina. Dopo l’impatto, il conducente si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e avrebbe allertato il 118.

La bambina è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Al suo arrivo nella struttura sanitaria, i medici avrebbero potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, incaricati di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Gli accertamenti dovranno chiarire la posizione del conducente, le condizioni in cui è avvenuta la manovra e se vi siano eventuali profili di responsabilità. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni elemento utile per definire la sequenza dei fatti.

La salma della piccola è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il pubblico ministero Mariano Buccoliero ha aperto un fascicolo e nelle prossime ore potrà disporre ulteriori approfondimenti medico-legali e tecnici.

L’episodio ha scosso la comunità di San Marzano di San Giuseppe, dove la notizia si è diffusa rapidamente nella tarda serata. Resta ora il lavoro degli inquirenti, chiamati a fare piena luce su un incidente domestico-stradale avvenuto a pochi passi da casa e concluso con la morte di una bambina di appena due anni.