Accendono braciere per riscaldarsi, due ragazzi muoiono intossicati a Teramo

La tragedia si è consumata durante la scorsa notte a Teramo, dove due persone hanno perso la vita a causa delle esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da un braciere che i due avevano acceso per riscaldarsi.

I due, una donna di 44 anni, A.S. teramana, e il suo compagno gambiano di 26 anni sono morti in una casa inagibile che avevano occupato abusivamente in via Longo, a Teramo.

L'allarme è scattato ieri notte intorno alle 24, alcuni i vicini hanno avvertito i carabinieri dopo aver visto del fumo provenire dalla palazzina che doveva essere vuota

Quando gli uomini dell'arma sono giunti sul posto hanno trovato i due esamini e a nulla è valso l'intervento degli uomini del 118 purtroppo, per i due non c'è stato più nulla da fare.