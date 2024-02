Accordo Azienda-Sindacati: Nuove Assunzioni nella Società dei Trasporti

Un nuovo accordo tra l'azienda Tua e i sindacati prevede una serie di misure per migliorare le condizioni lavorative e garantire maggiore sicurezza per il personale viaggiante. Tra i punti principali dell'accordo, vi sono nuove assunzioni, un aumento della sicurezza, la trasformazione in contratti full-time per il personale tecnico e di officina e una diversa gestione del personale inidoneo.

Il presidente di Tua, Gabriele De Angelis, ha definito l'accordo "soddisfacente su tutti i fronti", sottolineando l'attenzione dell'azienda alle esigenze dei lavoratori e la collaborazione con le organizzazioni sindacali per il beneficio della società.

L'intesa è stata firmata da diverse sigle sindacali, tra cui Uiltrasporti, Faisa Cisal, Filt Cgil e Fit Csil, dopo una trattativa che ha coinvolto anche il tavolo prefettizio.

Ecco i principali termini dell'accordo:

Incremento della Sicurezza del Personale Viaggiante: In risposta agli episodi di aggressione, Tua ha avviato un processo per aumentare la sicurezza a bordo dei bus, isolando il posto di guida e installando un pulsante di emergenza per richiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

Assunzioni di Nuovi Operatori: Entro marzo, saranno assunti 20 nuovi conducenti, con 7 inserimenti previsti già nella prossima settimana. Si prevede anche lo scorrimento delle graduatorie per il personale manutentivo.

Trasformazione in Contratti Full-Time: Il personale di officina vedrà i propri contratti trasformati in full-time entro il 2024.

Nuovi Bandi e Selezioni Pubbliche: Nel corso del 2024, saranno pubblicati nuovi bandi interni per il settore manutentivo e si terranno selezioni pubbliche, secondo quanto previsto dal Piano Programma approvato dalla Regione.

Gestione del Personale Inidoneo: Il personale inidoneo sarà impiegato principalmente per attività di supporto al trasporto pubblico e alla lotta all'evasione. Verrà istituito un osservatorio di monitoraggio congiunto tra sindacati e azienda.

Questo accordo rappresenta un passo significativo verso il miglioramento delle condizioni lavorative e della sicurezza nel settore dei trasporti, evidenziando l'importanza della collaborazione tra azienda e sindacati per il benessere dei lavoratori.