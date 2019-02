Accusato di violenza sessuale su minore, al via processo bis per 53enne

Al via il processo bis per un 53enne di Civitella già condannato in primo grado a 4 anni di reclusione dai giudici delle Marche, l'uomo è accusato di detenzione di materiale pornografico e di aver violentato una ragazza con un deficit intellettivo adescata con whatsapp.

Il processo presso il tribunale di Teramo che ha ricevuto gli atti dalla Corte d’Appello di Ancona che ha contestato la competenza territoriale e annullato la sentenza.

In apertura del dibattimento, i giudici del collegio hanno respinto la richiesta del difensore dell’uomo di poter accedere al rito abbreviato, mentre la famiglia della ragazza si è costituita parte civile.

Ad aver abusato sessualmente della ragazza c’è anche un secondo uomo, un 64enne di Corropoli, lui già condannato in Appello a 3 anni e 4 mesi di reclusione.