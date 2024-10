Acqua Contaminata in 9 Comuni del Pescarese: Scatta l'Allarme Potabilità

Le analisi rivelano valori fuori norma in diverse località, l'acqua non è sicura per il consumo senza precauzioni. In corso ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti.

Acqua non potabile è stata segnalata in nove comuni della provincia di Pescara, con divieti di utilizzo che variano a seconda delle zone. La problematica interessa le località servite dalla sorgente della Vitella d'Oro di Farindola, con l'Asl di Pescara che ha adottato un provvedimento precauzionale a seguito di prelievi che hanno mostrato valori anomali nelle acque di alcune fontanine pubbliche.

I comuni interessati dal divieto totale di utilizzo dell'acqua per fini alimentari sono Cappelle sul Tavo, Picciano, Collecorvino, Loreto Aprutino e Moscufo. A Montesilvano, invece, il provvedimento riguarda specifiche contrade come Villa Carmine, Colle Arena Alta, Colle della Selva, Collevento, Macchiano e Barco.

Nel comune di Penne, l'acqua non è considerata potabile nelle contrade di San Pellegrino, Colle San Giovanni e Collalto, mentre a Pianella il divieto copre tutto il territorio, ad eccezione delle contrade di Cerratina, Castellana, Vicenne Sud, Conoscopane, Nardangelo e Morrocino. Anche a Spoltore è stata vietata l'acqua a uso alimentare in alcune aree, come il centro storico, Villa Santa Maria e Caprara.

La situazione è sotto costante monitoraggio da parte dell'Azienda comprensoriale acquedottistica (Aca) di Pescara, che ha avviato una serie di controlli e prelievi su tutta la rete idrica. I risultati delle ultime analisi saranno resi noti sabato, e si attendono per capire l'effettiva entità della contaminazione. I test precedenti avevano riscontrato la presenza di enterococchi, batteri che se presenti in quantità superiori ai limiti possono indicare inquinamento di origine fecale.

Nel frattempo, la Asl raccomanda ai cittadini di non utilizzare l'acqua per bere o cucinare senza prima averla bollita, in attesa di ulteriori conferme dalle analisi. Le misure preventive restano attive per tutelare la salute pubblica, mentre si cerca di individuare l'origine precisa della contaminazione e garantire il ritorno alla normalità.

Le autorità locali invitano la popolazione a seguire le indicazioni fornite dalle istituzioni sanitarie, evitando l'uso dell'acqua fino a nuove comunicazioni ufficiali.