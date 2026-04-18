Acqua a bassa pressione nel Pescarese: Aca spiega cosa sta succedendo

Dopo il ritorno della potabilità cresce la domanda domestica e si registrano cali diffusi: l’azienda rassicura, nessun guasto ma effetto temporaneo destinato a rientrare

All’indomani del ripristino della potabilità dell’acqua, emergono nuove criticità nel territorio pescarese, con un diffuso calo della pressione idrica segnalato in diverse aree. A chiarire la situazione è l’Aca, che esclude problemi strutturali alla rete e parla di un fenomeno legato a un picco eccezionale di consumi simultanei.

Secondo quanto comunicato, l’aumento improvviso della domanda è riconducibile al massiccio utilizzo domestico registrato dopo il via libera all’acqua potabile. In molte abitazioni, infatti, sono stati attivati contemporaneamente elettrodomestici, docce e sistemi di riempimento delle autoclavi, determinando una riduzione fisiologica delle portate disponibili.

L’azienda precisa che non si tratta di un guasto, ma di una dinamica temporanea destinata a rientrare spontaneamente con il progressivo calo della richiesta. Una situazione che, spiegano i tecnici, può verificarsi in contesti analoghi quando si registra un ritorno improvviso alla normalità dopo una fase di limitazioni.

Il messaggio diffuso sui canali ufficiali invita i cittadini alla pazienza, evitando segnalazioni al Numero Verde per questi episodi, così da mantenere libere le linee per eventuali emergenze reali. Una richiesta che punta a facilitare il lavoro degli operatori impegnati nel monitoraggio della rete.

L’Aca ha infine ringraziato la popolazione per la collaborazione, sottolineando come il comportamento responsabile degli utenti rappresenti un elemento fondamentale per garantire la stabilità del servizio in una fase di assestamento successiva agli interventi tecnici.