Caldo record in Europa, il clima cambia le regole degli eventi estremi

Le temperature eccezionali in Europa occidentale nascono da una configurazione atmosferica favorevole, ma il riscaldamento globale aumenta probabilità, intensità e precocità degli episodi.

L’Europa occidentale sta attraversando una fase di caldo eccezionale, con valori molto elevati per il periodo e numerosi record locali registrati tra Spagna, Francia e Regno Unito. Un quadro che, negli ultimi anni, si presenta con crescente frequenza anche fuori dai mesi tradizionalmente più caldi. La domanda centrale resta una: quanto incide il cambiamento climatico su eventi di questo tipo?

La risposta richiede una distinzione. L’ondata attuale nasce da una precisa configurazione meteorologica: un promontorio subtropicale, aria molto calda in quota, forte soleggiamento e compressione dell’aria verso il suolo. Sono questi elementi a spiegare l’innesco del caldo. Il riscaldamento globale, però, modifica il contesto in cui tali configurazioni si sviluppano, alzando la base di partenza delle temperature.

Il clima continua a mantenere una sua variabilità naturale. Periodi freschi, fasi instabili, irruzioni fredde e nevicate tardive possono ancora verificarsi. Tuttavia, in un’atmosfera mediamente più calda, le stesse configurazioni che decenni fa producevano valori elevati oggi possono generare picchi più intensi. Una situazione che negli anni Settanta avrebbe potuto portare temperature di 30-32 gradi, oggi può più facilmente tradursi in massime di 34-36 gradi o superiori.

Il singolo record, da solo, non dimostra il cambiamento climatico. A contare è la statistica complessiva: i record di caldo stanno diventando più frequenti rispetto a quelli di freddo, mentre le ondate di calore risultano più probabili, più precoci e spesso più durature. In diverse aree dell’Europa occidentale, episodi simili sono oggi molto più probabili rispetto a un clima privo del riscaldamento osservato nell’ultimo secolo.

Un altro fattore rilevante è lo stato dei suoli. Dopo periodi poco piovosi, i terreni secchi riducono l’evaporazione e trasformano una quota maggiore dell’energia solare in aumento diretto della temperatura dell’aria. La configurazione atmosferica spiega quindi perché faccia caldo; il cambiamento climatico aiuta a comprendere perché quel caldo raggiunga livelli sempre più estremi e anticipati.