Chieti, Marsilio rilancia Sicari: al ballottaggio la sfida riparte da zero

Il presidente della Regione commenta il voto teatino e richiama il precedente dell’Aquila: per il centrodestra ora quindici giorni decisivi per provare la rimonta finale.

A Chieti il voto amministrativo apre ufficialmente la partita del ballottaggio. Dopo il primo turno, che ha visto Giovanni Legnini avanti ma senza superare la soglia necessaria per l’elezione immediata, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio prova a rimettere in movimento il centrodestra e guarda già alla sfida decisiva contro Cristiano Sicari.

Intervenendo ai microfoni di Rete8, Marsilio ha definito il secondo turno una nuova gara, sostenendo che “si riparte da zero a zero”. Il riferimento politico scelto dal governatore è quello dell’Aquila, dove in passato il centrodestra riuscì a ribaltare una situazione apparentemente compromessa dopo un primo turno molto favorevole agli avversari.

Nel capoluogo teatino il ballottaggio vedrà dunque contrapposti Legnini, sostenuto da una coalizione di centrosinistra e liste civiche, e Sicari, candidato appoggiato da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Chieti Progetto. La partita, però, si giocherà anche sulla capacità del centrodestra di ricompattare l’area dopo una prima fase segnata dalla presenza di più candidature.

Marsilio ha indicato proprio nei prossimi quindici giorni il momento decisivo per costruire un’alternativa all’amministrazione uscente. Secondo il presidente, il fatto che Legnini non abbia chiuso al primo turno dimostrerebbe l’esistenza di uno spazio politico ancora aperto, su cui il centrodestra intende lavorare in vista del voto del 7 e 8 giugno.

Il risultato di Chieti resta quindi uno dei passaggi più delicati delle comunali abruzzesi. Da una parte Legnini parte con un vantaggio consistente, dall’altra Sicari punta a intercettare il voto moderato, civico e di centrodestra rimasto fuori dal confronto diretto. Il secondo turno dirà se il primo turno ha soltanto anticipato l’esito finale o se, come sostiene Marsilio, la partita è ancora tutta da giocare.