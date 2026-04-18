Acqua di nuovo potabile nel Pescarese: Aca esulta dopo giorni difficili

Concluso l’intervento sulla condotta Giardino, ripristinata la potabilità in diversi comuni mentre restano attese comunicazioni ufficiali per il territorio chietino

Dopo giorni segnati da disagi e interventi senza sosta, arriva il via libera alla potabilità dell’acqua in gran parte del territorio pescarese. A comunicarlo è l’Aca, che ha annunciato il ritorno alla normalità dopo il maxi intervento sulla condotta “Giardino”, infrastruttura chiave per la distribuzione idrica dell’area.

«Un risultato concreto e atteso», sottolinea l’azienda, evidenziando come il traguardo rappresenti un passaggio fondamentale per la comunità locale. Nei giorni scorsi, infatti, i lavori sulla rete avevano imposto limitazioni significative all’utilizzo dell’acqua, generando preoccupazione tra cittadini e amministrazioni.

Secondo quanto reso noto, la potabilità è stata ufficialmente ripristinata nei comuni di Pescara, Montesilvano, Città Sant’Angelo e Cepagatti, oltre che nella maggior parte del territorio di Spoltore. Un esito confermato anche dalle verifiche effettuate dalla Asl, che ha certificato la conformità dei parametri nei campioni analizzati dopo il ripristino del servizio.

Nel messaggio diffuso, l’Aca ha voluto ringraziare la Prefettura, le amministrazioni comunali, la stessa azienda sanitaria e soprattutto i cittadini, riconoscendo la collaborazione e la pazienza dimostrate durante una fase particolarmente complessa.

Resta tuttavia ancora aperto il capitolo relativo al territorio della provincia di Chieti, per il quale si attendono ulteriori aggiornamenti ufficiali. L’azienda ha infatti precisato di essere in attesa delle comunicazioni definitive sull’esito delle analisi anche per l’area chietina, dove le verifiche risultano ancora in corso.

La conclusione dell’intervento rappresenta un passaggio cruciale nella gestione dell’emergenza idrica che ha interessato l’area, confermando l’importanza di una risposta coordinata tra enti, gestori del servizio e autorità sanitarie per garantire la sicurezza e la qualità dell’acqua destinata alla popolazione.