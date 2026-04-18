Acqua di nuovo potabile nel Pescarese dopo maxi intervento sulla rete idrica

Dopo i lavori sulla condotta principale e le analisi effettuate dalla Asl, ripristinata la potabilità in gran parte del territorio provinciale con alcune limitazioni locali ancora attive

Torna progressivamente alla normalità la situazione legata alla rete idrica nel territorio pescarese. A seguito degli interventi tecnici sulla condotta e delle verifiche sanitarie, l’acqua è nuovamente potabile in diversi comuni della provincia, tra cui Pescara, Montesilvano, Cepagatti e Città Sant’Angelo, mentre persistono alcune limitazioni nel territorio di Spoltore.

A comunicarlo è la Asl di Pescara, che attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali ha confermato “gli esiti favorevoli delle analisi sui campioni prelevati dopo il ripristino dell’erogazione”, successivamente al rilevante intervento eseguito dall’Aca sulla condotta denominata “Giardino”, infrastruttura strategica per l’approvvigionamento idrico dell’area.

Sulla base di questi risultati, i sindaci dei comuni interessati stanno procedendo alla firma delle ordinanze di revoca dei provvedimenti di non potabilità emanati nei giorni scorsi, consentendo così il ritorno all’utilizzo dell’acqua per fini alimentari e potabili.

Situazione ancora parzialmente differenziata a Spoltore, dove la potabilità è stata ripristinata nella maggior parte del territorio comunale, ma restano escluse alcune zone in attesa del completamento dei controlli e degli ulteriori interventi programmati dal gestore del servizio. Tra le aree ancora soggette a limitazioni figurano Montesecco, Massera, via Petrarca, via Michetti, piazza D’Annunzio, oltre a diverse strade e contrade tra cui Santa Lucia, Fonte Grande (parzialmente), strada del Convento e contrada Frascone.

Per queste località, precisa la Asl, rimane in vigore il divieto di utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari fino a nuova comunicazione ufficiale, in attesa del completamento delle verifiche qualitative.

Già nelle ore precedenti il ritorno alla normalità aveva interessato altri centri della provincia, tra cui Bussi sul Tirino (zona Officine), Bolognano, Castiglione a Casauria, Manoppello, Scafa, Tocco da Casauria, Torre de’ Passeri e Turrivalignani, a conferma di un progressivo miglioramento del sistema idrico dopo le criticità registrate.

L’intervento sulla rete e il successivo monitoraggio sanitario rappresentano un passaggio fondamentale per garantire la sicurezza dell’acqua distribuita, in un contesto che ha richiesto una gestione coordinata tra enti locali, azienda sanitaria e gestore del servizio.