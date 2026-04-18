Acqua potabile a Silvi, ma solo bollita: scatta l’ordinanza del sindaco

Dopo i lavori sulla rete idrica e i primi esiti delle analisi, torna l’utilizzo dell’acqua a Silvi ma con obbligo di bollitura in via cautelativa

Torna formalmente potabile l’acqua nel comune di Silvi, ma con una importante limitazione: potrà essere utilizzata solo dopo una bollitura di almeno 10 minuti. È quanto stabilisce l’ordinanza firmata dal sindaco Andrea Scordella, adottata a seguito delle comunicazioni ufficiali della Asl di Teramo sugli esiti delle analisi effettuate dopo i lavori sulla rete.

Il provvedimento arriva al termine del maxi intervento eseguito dall’Aca sulla condotta “Giardino”, che nei giorni scorsi aveva comportato la sospensione dell’erogazione idrica in diversi territori. Tra i 19 comuni coinvolti, Silvi risulta l’unico centro della provincia di Teramo interessato direttamente dalle criticità.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione, la misura ha carattere precauzionale ed è legata alla necessità di attendere i risultati definitivi degli accertamenti sanitari. I campioni analizzati dalla Asl in data 16 aprile 2026 hanno evidenziato valori di torbidità, batteri coliformi ed Escherichia coli conformi ai limiti previsti dalla normativa vigente. Restano tuttavia in corso le verifiche sugli enterococchi, che richiedono tempi tecnici più lunghi per la validazione.

Nel dettaglio, l’ordinanza stabilisce che l’acqua debba essere bollita prima di qualsiasi utilizzo a fini alimentari, inclusi il consumo diretto, la preparazione di cibi e bevande e le pratiche di igiene orale. Una prescrizione che interessa l’intero territorio comunale e che rimarrà in vigore fino a nuova comunicazione ufficiale.

Il Comune ha precisato che la revoca totale delle restrizioni potrà avvenire solo dopo il giudizio definitivo di idoneità espresso dall’autorità sanitaria competente. Nel frattempo, l’invito rivolto alla popolazione è quello di attenersi scrupolosamente alle indicazioni, in attesa del completo ripristino delle condizioni di sicurezza dell’acqua distribuita.