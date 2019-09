Acquazzoni e temporali sulla Penisola ma domani rimonta dell'aniciclone

Nella giornata di oggi il tempo sulla penisola fa registrare ancora piovaschi e temporali, ma sulle regioni del nord iniziano le prime aperture che annunciano l'arrivo dell'anticiclone prevista per domani giovedì 26

Nord ampie aperture in Piemonte e sul Ponente Ligure, qualche piovasco sui confini valdostani, dell'alto Piemonte e sullo Spezzino. Rovesci e temporali sparsi interesseranno in modo più incisivo Emilia Romagna, est Lombardia e Triveneto, pur risultando molto disomogenei e più frequenti in prossimità delle Alpi e sulle coste adriatiche, Venezia-Giulia, Prealpi orientali e settori emiliani. Fenomeni in attenuazione da ovest la sera-notte.

Centro piogge sparse in Toscana, più incisive sui settori settentrionali dove si potranno avere anche temporali, fenomeni anche su Umbria e Marche in estensione entro sera a Lazio e Abruzzo interno, ma in forma più debole.

Sud nubi in aumento sulla Campania associate a qualche pioggia sparsa entro sera, resiste il bel tempo altrove.

Alta pressione in aumento giovedì, grazie all'espansione di un promontorio anticiclonico dall'Europa occidentale e a beneficiarne saranno le regioni del Centro-Nord Italia, dove la giornata trascorrerà all'insegna del bel tempo prevalente con temperature in lieve locale aumento, in un contesto di Maestrale moderato o teso.

METEO GIOVEDÌ.

Nord in prevalenza soleggiato salvo addensamenti irregolari sulle zone alpine centro-occidentali e sull'Alto Adige, non esclusi isolati piovaschi sulle zone di confine.

Centro prevale il sole con qualche velatura, al pomeriggio tuttavia alcuni annuvolamenti sono attesi sulle aree interne appenniniche, non escluso qualche isolato fenomeno sui massicci abruzzesi, tendente comunque ad esaurirsi.

Sud addensamenti su regioni tirreniche, nord Sicilia, Lucania e Puglia con qualche pioggia sparsa, in esaurimento entro sera salvo gli ultimi fenomeni sulla Calabria ionica.

Temperature stabili o in aumento al Centro-Nord, ma le zone più calde rimarranno quelle della Sicilia interna con punte di 31/33°C sulla Piana di Catania.