Addio a Di Vincenzo, Icona del Teatro: Lutto al Marrucino

Il mondo teatrale piange la scomparsa di Francesco Di Vincenzo, figura di spicco nell'ambiente culturale e ex direttore amministrativo del prestigioso teatro Marrucino di Chieti. Di Vincenzo ha ricoperto con passione e dedizione l'incarico dal 2006 al 2008, lasciando un'impronta indelebile nel panorama artistico locale. Regista, scrittore, editore e giornalista di talento, ha contribuito in maniera significativa alla promozione delle arti sceniche, sia come autore di racconti, poesie e storie teatrali, sia attraverso il suo ruolo di direzione.

La notizia della sua scomparsa, all'età di 80 anni, ha colpito profondamente coloro che hanno avuto il privilegio di condividere con lui la passione per il teatro e le arti visive. La sua vita non è stata priva di dolori, avendo perso all'inizio del mese la moglie, Angela Scottu, funzionaria Inps e responsabile sanità Cgil Abruzzo.

Nonostante il peso della sua perdita, Di Vincenzo ha manifestato la sua riservatezza anche nel momento estremo, esprimendo alla famiglia il desiderio di non celebrare dei funerali. Oggi, presso l'obitorio del cimitero di Chieti, è prevista la benedizione della sua salma, mentre il ricordo di questo grande uomo e della sua preziosa eredità artistica continuerà a vivere nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare al suo fianco.