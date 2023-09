Addio a Diego Sarchiapone, il Creatore della Celebre 'Pizza Guardiese'

Questa sera alle 16, nella suggestiva cornice della chiesa di Santa Maria Maggiore, si terranno i commossi funerali di Diego Sarchiapone, un pizzaiolo talentuoso scomparso prematuramente all'età di 36 anni a causa di una lunga e coraggiosa battaglia contro una grave malattia. Diego era il volto di "Gli artigiani della pizza," un noto locale gastronomico situato in via San Giovanni a Guardiagrele. Nonostante la sua giovane età, Diego aveva già fatto parlare di sé nel mondo della cucina, guadagnandosi diversi riconoscimenti per la sua maestria culinaria. Era stato anche allievo del rinomato chef pizzaiolo Nicola Salvatore, dell'Accademia pizzaioli chef italiani.

Tra le sue creazioni più celebri spiccava la "pizza guardiese," un'opera culinaria che Diego aveva concepito nel 2015. Questa straordinaria pizza presentava un'accattivante combinazione di braciole di cavallo, verdure di stagione saltate in padella e patate, il tutto su una base di mozzarella fior di latte cotta. Oltre al suo amato locale a Guardiagrele, Diego aveva esteso la sua passione per la pizza aprendo altri ristoranti con lo stesso nome a Chieti Scalo e a Pescara, quest'ultimo noto come "Massa." La sua prematura scomparsa lascia un vuoto nell'universo culinario e nel cuore di coloro che lo hanno conosciuto e ammirato.