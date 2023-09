Addio a Don Cleto, Parroco Emerito di Santa Teresa

È con grande tristezza che annunciato il decesso di don Cleto Panaccio, il parroco emerito di Santa Teresa di Spoltore, all'età di 77 anni. Il sacerdote, nato a Pianella nel 1946, è stato ordinato presbitero il 6 luglio 1985, in un momento della sua vita in cui aveva già trascorso quasi quarant'anni e aveva svolto il ruolo di maestro di scuola elementare. Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne, ricorda don Cleto come un individuo originale e libero, caratterizzato dalla maturità della sua età e dalla sua vasta esperienza di vita.

Dopo aver servito come parroco per molti anni a Villanova di Cepagatti, don Panaccio ha dedicato quindici anni, dal 2002, alla comunità di Santa Teresa di Spoltore, prima di ritirarsi a causa delle sue condizioni di salute. Il funerale si terrà domani, giovedì 6 settembre, alle 16, presso la chiesa parrocchiale di Santa Teresa.