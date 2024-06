Addio a Franco Colonna: Il Cordoglio della Città per un Uomo di Impegno e Dedizione

La città dell'Aquila è in lutto per la scomparsa di Franco Colonna, ex consigliere comunale e stimato docente dell'ITIS, ricordato anche per il suo impegno nel tessuto sociale e sportivo locale.

Il Ricordo del Sindaco: Il sindaco Pierluigi Biondi ha espresso il suo profondo cordoglio nella nota ufficiale: "Franco è stato un professionista stimato, attivamente coinvolto nella vita sociale e sportiva della nostra città. Ha dedicato anni di servizio come dirigente al CUS L’Aquila e ha continuato a collaborare con l'amministrazione anche dopo il pensionamento."

Un Tributo Affettuoso: "In questo momento di dolore, invio il mio più sentito affetto alla famiglia Colonna, già segnata dalla recente perdita della moglie Rossella Cardigno, anche lei figura rispettata nell'ambiente accademico aquilano. Il mio pensiero va in particolare alla figlia Francesca", ha concluso il primo cittadino.

Franco Colonna lascia un vuoto profondo nella comunità aquilana, ricordato non solo per il suo contributo professionale ma anche per la sua generosità e impegno sociale.