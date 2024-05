Addio a Giovanni Di Giovannantonio: Medico, Ex Sindaco e Consigliere Regionale

Giovanni Di Giovannantonio, figura di spicco della politica locale e regionale, è deceduto all'età di 93 anni. Medico di professione, è stato sindaco di Notaresco per un lungo periodo e ha ricoperto il ruolo di consigliere regionale per due legislature, eletto con il Partito Comunista Italiano.

I funerali si terranno domani, mercoledì 22 maggio, alle ore 15.30, nella chiesa di San Rocco di Guardia Vomano di Notaresco, partendo dalla Funeral Home Di Furia di Pianura Vomano dove è stata allestita la camera ardente. La salma sarà poi tumulata nel cimitero di Guardia Vomano.

Di Giovannantonio è stato un punto di riferimento per la comunità locale, impegnato attivamente nella politica e nel sociale. Ha lasciato un segno indelebile nel panorama politico abruzzese, dedicando la sua vita al servizio della collettività.

I messaggi di cordoglio si sono moltiplicati sui social media, con numerosi cittadini e esponenti politici che hanno espresso il loro affetto e il loro rispetto per la figura di Di Giovannantonio. Tra di essi, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha espresso le sue condoglianze alla famiglia, ricordando il contributo autorevole e incisivo del defunto nell'ambito politico regionale.

Anche il segretario regionale del Partito Democratico, Daniele Marinelli, e il segretario provinciale di Teramo, Piergiorgio Possenti, hanno voluto ricordare il ruolo di Di Giovannantonio nell'impegno per il territorio e per il benessere della comunità, esprimendo le loro condoglianze alla famiglia, in particolare alla figlia Maria Fatima, dirigente del Partito Democratico e portavoce delle Donne Democratiche teramane.