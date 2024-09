Addio a Maggie Smith, un pilastro del teatro e del cinema internazionale

Attrice due volte premio Oscar, celebre per ruoli iconici in Harry Potter e Downton Abbey, lascia un'eredità artistica straordinaria dopo oltre 70 anni di carriera.

Un talento unico che ha attraversato generazioni: il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Maggie Smith, leggendaria attrice britannica, deceduta oggi all'età di 89 anni in un ospedale di Londra. Il suo volto e la sua voce inconfondibili hanno segnato il teatro e il cinema mondiale, consolidando il suo nome come uno dei più grandi interpreti degli ultimi decenni.

La famiglia ha annunciato con "profonda tristezza" la morte della grande attrice, ricordando il prestigioso titolo di 'dame', ricevuto per i suoi straordinari contributi artistici dalla regina Elisabetta II. I figli, gli attori Chris Larkin e Toby Stephens, hanno confermato che Maggie si è spenta pacificamente nella mattina del 27 settembre, dando il via a un’ondata di tributi provenienti da tutte le parti del globo, dal Regno Unito a Hollywood.

Maggie Smith è stata definita "leggendaria" per una carriera eccezionale, cominciata negli anni '50 con il teatro shakespeariano presso l'Oxford Playhouse e sfociata in ruoli memorabili in produzioni cinematografiche e teatrali internazionali. Tra i suoi successi, figurano due premi Oscar: il primo come miglior attrice protagonista nel 1970 per "La strana voglia di Jean", dove interpretò la ribelle professoressa Jean Brodie, e il secondo come miglior attrice non protagonista nel 1979 accanto a Michael Caine in "California Suite". Ma il suo palmarès non finisce qui: sei nomination agli Oscar, tre Golden Globe, cinque premi BAFTA, e numerosi altri riconoscimenti hanno costellato la sua lunga carriera.

Nonostante l'enorme fama raggiunta con ruoli come Minerva McGranitt nella saga di Harry Potter e la contessa madre Violet Crawley nella serie cult Downton Abbey, Maggie Smith ha saputo mantenere una sorprendente versatilità, passando con agilità dal teatro shakespeariano alle commedie, dai kolossal cinematografici ai film d'autore.

Uno dei momenti più significativi della sua carriera teatrale risale al 1963, quando il grande Laurence Olivier la volle accanto a sé nel ruolo di Desdemona nell’Otello del National Theatre di Londra. La sua interpretazione fu talmente apprezzata da far "quasi rubare la scena" a celebri star dell’epoca come Richard Burton e Elizabeth Taylor nel film "International Hotel".

Nel corso degli anni, Maggie Smith ha partecipato a numerosi film che hanno segnato la storia del cinema, tra cui Camera con vista (1985), Gosford Park (2001), che le valse la sua ultima nomination all'Oscar, e Assassinio sul Nilo (1978), tratto da Agatha Christie. In "The Lady in the Van" (2015), a 80 anni, conquistò ancora una volta pubblico e critica, ottenendo un'altra candidatura al Golden Globe.

Il legame di Maggie Smith con il cinema italiano si consolidò con la collaborazione con il regista Franco Zeffirelli, sia sul palco teatrale sia al cinema, con "Un tè con Mussolini" del 1999, dove lavorò insieme a un cast internazionale.

Nata a Ilford, nell'Essex, il 28 dicembre 1934, Maggie Smith ha avuto una vita personale intensa e talvolta tormentata. Sposata due volte, la sua prima unione con l'attore Robert Stephens, da cui ebbe i suoi due figli, fu caratterizzata da infedeltà e problemi legati all'alcolismo, portando al divorzio nel 1975. Successivamente sposò il drammaturgo Beverley Cross, con cui rimase fino alla morte di quest'ultimo nel 1998.

Maggie Smith ha lasciato un segno indelebile nella storia dello spettacolo. La sua capacità di incarnare personaggi complessi, di muoversi con disinvoltura tra il comico e il drammatico, e di dare vita a ruoli iconici la rende una delle attrici più amate e rispettate di sempre. La sua scomparsa segna la fine di un'epoca, ma il suo lavoro resterà per sempre come testimonianza di una carriera ineguagliabile e di un talento che ha saputo affascinare generazioni di spettatori.