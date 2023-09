Addio a Marco Guarnieri, Commerciante di 58 Anni, Vittima di un Lungo Coma

Il commercio cittadino piange la scomparsa di Marco Guarnieri, 58 anni, un volto ben noto nel tessuto urbano, deceduto giovedì scorso dopo una lunga e struggente battaglia contro il coma. L'incidente che aveva tragicamente cambiato la sua vita risale al lontano 2016.

Marco Guarnieri, un tempo titolare di un negozio di abbigliamento situato nella zona centrale della città, in piazza Salotto, era anche conosciuto per aver gestito l'Osteria dei Miracoli. La sua vita era segnata da una profonda passione per le motociclette, un amore che aveva contribuito a definire la sua identità.

La sua sofferta storia ha trovato la sua conclusione nel giorno dei funerali, celebrati con solennità nella basilica della Madonna dei Sette Dolori. Numerosi amici e concittadini hanno partecipato alla commovente cerimonia religiosa, accompagnando il commerciante nel suo ultimo viaggio.

Diverse persone hanno espresso il loro cordoglio per la perdita di Marco Guarnieri attraverso messaggi di affetto e partecipazione. Tra queste voci, anche quella del consigliere comunale Giampiero Lettere, che ha condiviso il suo dolore su Facebook: "Sette lunghi anni nei miei pensieri e il mio cuore si spezza nel rendersi conto di ciò che hai affrontato. Ora, vai, amico mio, la tua Hornet ti aspetta. Acceleriamo insieme e questa sera brinderò in tua memoria. Buon viaggio, Marco".