Addio a Raffaele Delfino: la politica e l'Abruzzo perdono un'icona del secondo dopoguerra

Si è spento all'età di 92 anni Raffaele Delfino, figura di spicco della politica italiana, deputato del MSI e poi di Democrazia Nazionale per cinque legislature. Nato nel 1931 a Pescara, Delfino ha lasciato un segno indelebile nella vita politica del paese. La sua carriera parlamentare, iniziata nel 1958, è stata caratterizzata da un impegno costante e appassionato. Terminata la sua esperienza in Parlamento nel 1979, ha ricoperto importanti incarichi come revisore dei conti all'Enel e presidente del collegio sindacale in Rai. I suoi funerali si terranno nella sua città natale.

Militante del MSI fin dal 1948, Delfino è stato anche attivo nel Fronte universitario di azione nazionale durante i suoi anni universitari a Roma. È stato eletto sei volte consigliere comunale di Pescara e consigliere provinciale a L’Aquila. La sua attività parlamentare è stata documentata in cinque volumi presso la Biblioteca Provinciale di Pescara.

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha ricordato Delfino come una figura che ha segnato profondamente la politica della città e della regione, mentre il deputato Guerino Testa ha lodato il suo impegno e la sua professionalità. Anche il presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri, ha espresso il suo cordoglio per la perdita di un uomo che ha contribuito in modo significativo alla ricostruzione del paese nel dopoguerra, sottolineando la sua lungimiranza e la sua dedizione alla sua terra e alla politica.