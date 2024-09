Addio a Romeo Ricciuti, ex parlamentare e figura di spicco abruzzese

Il politico di 93 anni ha lasciato un’eredità indelebile nella storia dell'Abruzzo, suscitando numerosi tributi da colleghi e amici.

È venuto a mancare Romeo Ricciuti, ex parlamentare e storica figura della Democrazia Cristiana, all'età di 93 anni. Originario di Giuliano Teatino, Ricciuti viveva da tempo nel capoluogo abruzzese, L’Aquila. La sua carriera politica è stata contrassegnata da ruoli significativi, tra cui presidente della Regione Abruzzo e sindaco dell'Aquila, nonché la guida di Coldiretti. Con la sua scomparsa, l’Abruzzo perde un'importante figura di riferimento, uno degli ultimi rappresentanti di una generazione di politici di rilievo come Remo Gaspari e Nino Sospiri.

Molti tributi di cordoglio sono stati espressi sui social media da parte di ex colleghi, sindaci e leader politici. Il deputato di Fratelli d'Italia, Guerino Testa, ha descritto Ricciuti come "un vero protagonista della sua terra", sottolineando che il suo operato sarà ricordato per il buon fare e per i ruoli di prestigio ricoperti nel panorama politico. Ha anche esteso le sue condoglianze al figlio Luca, che ha seguito le orme del padre nella passione per la politica.

Massimo Verrecchia, capogruppo regionale di Forza Italia, ha definito Ricciuti come uno dei politici più attenti alla regione. "In questo giorno di lutto", ha dichiarato, "i miei pensieri sono per il figlio Luca, già consigliere regionale, e per l’intera famiglia".

Il senatore Guido Liris ha elogiato Ricciuti come un "politico di spicco", capace di prendere decisioni difficili e realizzare progetti concreti per il progresso dell'Abruzzo. La sua azione ha avuto un impatto significativo sullo sviluppo economico e sociale della regione. Anche il senatore Etelwardo Sigismondi ha ricordato Ricciuti per il suo impegno costante per il territorio e per le importanti cariche occupate a livello regionale e nazionale.

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha commentato la perdita dicendo: "Con Romeo Ricciuti scompare un pezzo di storia della città e della nazione. Uomo di Stato, ha sempre interpretato i bisogni della comunità, mantenendo un legame profondo con la sua gente".

Infine, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha dichiarato: "Oggi l'Abruzzo piange uno dei politici più significativi del secolo scorso. Romeo Ricciuti è stato un punto di riferimento per la crescita della nostra regione. Le mie più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia, in particolare al figlio Luca, di cui sono onorato di essere amico".

La scomparsa di Ricciuti lascia un vuoto profondo nel panorama politico abruzzese e una forte eredità nella comunità che ha servito con dedizione e passione.