Addio a Salvatore Di Lena: Il Cuore dell'Autoabruzzo Si Spegne

Una figura iconica nel mondo dell'automobilismo locale ci ha lasciati. Salvatore Di Lena, titolare della rinomata concessionaria Autoabruzzo situata sulla Tiburtina tra Pescara e San Giovanni Teatino, è venuto a mancare all'età di 68 anni.

La notizia della sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro dei social media, dove è stato accolto da un'ondata di messaggi di cordoglio e di ricordi affettuosi. Sulla pagina Facebook della concessionaria, si legge: "È venuto a mancare il nostro titolare Salvatore Di Lena, uomo, padre e imprenditore esemplare".

La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria in via Massimo D'Antona a Montesilvano, dove parenti, amici e conoscenti possono rendere omaggio a questa figura amata e rispettata. I funerali si terranno lunedì 22 alle ore 15 nella chiesa di Sant'Antonio sempre a Montesilvano, un momento di commiato e di ricordo per un uomo che ha lasciato un'impronta indelebile nella comunità e nel settore automobilistico locale.