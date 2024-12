Addio a Sandro Santilli: un'intera carriera dedicata alla scuola, il lutto

Il mondo dell’istruzione piange Sandro Santilli, un uomo che ha dedicato tutta la sua vita alla scuola e alla formazione delle future generazioni.

Il mondo dell'istruzione ha perso una figura di grande valore con la scomparsa di Sandro Santilli, deceduto all'età di 80 anni. Originario di Campo di Giove, Santilli ha iniziato la sua carriera nel 1964 come funzionario al Provveditorato agli studi di Chieti. Negli anni successivi, grazie alla sua passione e alla sua dedizione, ha ricoperto il ruolo di Provveditore agli studi prima a Chieti, e successivamente a Pescara, dove ha lasciato un'impronta indelebile.

La sua vita è stata segnata da un impegno incessante verso la scuola e l'educazione. Come confermato dal Liceo Maior di Pescara, che ha voluto esprimere il proprio cordoglio pubblicando un post su Facebook, Santilli è stato anche un pioniere nella fondazione di scuole nei reparti di pediatria e ematologia degli ospedali di Chieti e Pescara. Un gesto che testimonia non solo la sua competenza, ma anche la sua profonda umanità.

Il dolore per la sua perdita è stato condiviso dalla famiglia del Liceo Maior, che si è stretta attorno al preside Gianluca Santilli, figlio di Sandro, e ai suoi cari. In un messaggio commovente, la scuola ha ricordato il suo impegno educativo, sottolineando come la stessa passione per l'apprendimento che lo ha contraddistinto continui a vivere nei suoi tre figli, Mariagrazia, Simona e Gianluca. Quest’ultimo, seguendo le orme del padre, contribuisce ogni giorno alla crescita di generazioni di studenti.

La comunità scolastica di Pescara e Chieti piange una persona che ha dato tutto se stesso per la scuola, un simbolo di dedizione, passione e impegno. La sua morte lascia un vuoto incolmabile, ma la sua eredità vivrà nelle numerose scuole e nelle vite che ha cambiato con il suo esempio. Alla sua famiglia, in particolare alla moglie Ida, alla nuora Giorgia, e al nipote Sandro, vanno le più sentite condoglianze.