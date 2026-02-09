Addio a Zichichi, Abruzzo in lutto tra scienza memoria istituzioni e futuro

Messaggi unanimi da politica, amministrazioni e imprese ricordano il ruolo strategico del fisico nei Laboratori del Gran Sasso e l’impatto culturale, educativo, economico nazionale.

È diffuso in tutto l’Abruzzo un sentimento di profondo cordoglio per la scomparsa del fisico Antonino Zichichi, indicato da esponenti istituzionali e rappresentanti del mondo produttivo come figura determinante per la crescita e l’affermazione dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso. Numerosi i messaggi che sottolineano il valore scientifico e simbolico della sua attività, ritenuta centrale per il territorio e per l’intero panorama accademico.

Il presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera, Nazario Pagano, ha parlato di una “perdita enorme” per la scienza italiana e internazionale, evidenziando come Zichichi abbia contribuito a valorizzare le potenzialità dei Laboratori rendendoli un punto di riferimento mondiale. Nelle sue parole emerge anche il ricordo umano di un legame personale con la regione, definendolo una presenza capace di dialogare con i giovani e di costruire prospettive future.

Dello stesso tenore l’intervento del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, che lo descrive come “scienziato di fama internazionale” e guida per intere generazioni di studiosi. Verrecchia ha inoltre avanzato l’ipotesi di dedicargli un’opera di rilievo scientifico o culturale, a testimonianza del contributo lasciato nel tempo.

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha ricordato Zichichi come uno dei protagonisti più autorevoli della fisica contemporanea, capace di intuire con anticipo la vocazione del Gran Sasso quale polo di ricerca sotterraneo di portata globale. Anche il presidente di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, Ezio Rainaldi, ha parlato di “grande perdita”, attribuendogli un ruolo decisivo nella nascita di un’infrastruttura considerata strategica non solo sul piano scientifico, ma anche per l’industria locale e l’indotto economico, ricordandone infine l’impegno costante nella divulgazione scientifica.