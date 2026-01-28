Crolla il pavimento in casa a Pescara: donna ferita, scatta l’emergenza in strada

Cedimento improvviso in un’abitazione lungo la Nazionale Adriatica nord, donna travolta da un mobile e trasportata in ospedale, traffico temporaneamente bloccato

Momenti di forte apprensione nella mattinata di oggi a Pescara, dove una donna è rimasta ferita a seguito del cedimento del pavimento all’interno della propria abitazione, situata nei pressi di via Nazionale Adriatica nord. L’episodio si è verificato in una strada privata, sul lato mare dell’arteria principale.

Secondo una prima ricostruzione, il crollo improvviso avrebbe provocato il ribaltamento di un mobile, che avrebbe travolto la donna, causandole alcune fratture. I soccorsi sono stati immediati: sul posto è intervenuto il 118, che ha prestato le prime cure e disposto il trasferimento in ambulanza della ferita in ospedale per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni, pur serie, non sarebbero tali da far temere per la vita.

L’edificio interessato si trova all’interno di un tratto chiuso e privato, circostanza che ha comunque reso necessario un ampio dispiegamento di forze. Oltre ai sanitari, sono giunti Polizia, Carabinieri e Polizia locale, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nei rilievi per chiarire le cause del cedimento strutturale.

Per consentire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza pubblica, un tratto di via Nazionale Adriatica nord è stato temporaneamente chiuso al traffico, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità. Sono in corso verifiche tecniche per valutare eventuali criticità strutturali dell’immobile e stabilire se sussistano rischi per le abitazioni limitrofe.