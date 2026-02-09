Settimana di tempeste sull’Italia pioggia neve e colpi di scena continui

Una serie di perturbazioni atlantiche attraverserà la penisola per giorni consecutivi con alternanza di rovesci, schiarite improvvise, nevicate montane e temperature senza variazioni rilevanti.

La nuova settimana si apre all’insegna dell’instabilità con l’arrivo dall’Atlantico di una sequenza di perturbazioni destinate a interessare l’intera Italia per più giorni. Il quadro generale mostra un susseguirsi di piogge, rovesci e nevicate in montagna, accompagnati da brevi miglioramenti e valori termici complessivamente stabili. L’evoluzione atmosferica sarà caratterizzata da fronti in rapido transito e fasi alterne tra maltempo e schiarite.

Per martedì 10 il Nord vedrà nubi diffuse e precipitazioni inizialmente concentrate su Liguria, Alpi occidentali ed Emilia, con estensione serale alla Val Padana e intensificazione sul Levante ligure; neve oltre i 1000 metri e massime tra 7 e 11 gradi. Al Centro condizioni di nuvolosità irregolare con piovaschi in Toscana e progressivo coinvolgimento dell’alto Lazio; temperature comprese tra 10 e 15 gradi. Al Sud variabilità con fenomeni intermittenti più probabili lungo il versante tirrenico, valori tra 12 e 16 gradi.

La giornata di mercoledì 11 inizierà con maltempo diffuso al Nord, piogge sparse e neve sulle Alpi sopra gli 800 metri, seguiti da schiarite da ovest nel pomeriggio. Al Centro attesi rovesci e temporali, soprattutto sulle regioni tirreniche, con attenuazione serale. Al Sud instabilità marcata e miglioramento graduale sulla Sardegna. Le temperature resteranno pressoché stazionarie.

Per giovedì 12 nuove precipitazioni interesseranno Triveneto ed Emilia Romagna, in attenuazione nel corso della giornata con ampie aperture serali. Il Centro vivrà una mattinata instabile sulle tirreniche e un miglioramento progressivo, mentre il Sud sarà esposto a temporali anche intensi sulle isole maggiori e sulle aree occidentali.

La tendenza tra venerdì 13 e domenica 15 indica un graduale ritorno a condizioni più variabili: ampie schiarite al Nord, cieli per lo più sereni sulle pianure e sulle Dolomiti, mentre al Centro prevarranno nubi sparse con aperture sui litorali. Il Sud e le isole maggiori resteranno più esposti a piogge deboli o moderate, specie su Calabria e Sicilia, con un’alternanza di coperture e momenti di tregua. Nel complesso, una settimana dinamica segnata dal continuo passaggio di sistemi perturbati e da un contesto meteorologico in costante evoluzione.