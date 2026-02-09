Maltempo in arrivo sull’Italia pioggia neve vento e allerta generale imminente

Nuova perturbazione attraversa la penisola tra martedì e mercoledì con rovesci diffusi, nevicate in montagna e raffiche sostenute su coste e aree interne.

La seconda settimana di febbraio si apre con l’ingresso sull’Italia di una nuova perturbazione intensa, generata da un vortice depressionario alimentato da correnti fresche e instabili di origine oceanica dirette verso il Mediterraneo centrale. Le previsioni indicano un peggioramento progressivo tra martedì e mercoledì, con piogge diffuse, nevicate sulle aree montuose e venti forti destinati a interessare gran parte della penisola.

Per la giornata di martedì al Nord è atteso un cielo molto nuvoloso con fenomeni deboli e intermittenti, mentre sulla Liguria non si escludono rovesci o temporali localizzati. La neve potrà scendere sulle Alpi tra gli 800 e i 1200 metri. Al Centro condizioni di nuvolosità irregolare su Toscana, Umbria e Lazio, con precipitazioni sporadiche ma più consistenti sull’alta Toscana; sul versante adriatico i fenomeni risultano meno probabili. Al Sud si prevedono piovaschi isolati tra Campania, Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale, con temperature in lieve diminuzione al Nord e valori più stabili altrove. I venti saranno tesi dai quadranti occidentali e i mari da mossi a molto mossi.

La situazione di mercoledì vedrà al Nord un aumento della copertura nuvolosa su Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto, con rovesci sparsi e nevicate sulle Alpi centro-orientali tra i 700 e i 1000 metri, mentre sul Nordovest si attendono schiarite dal pomeriggio. Al Centro l’instabilità diffusa potrà generare temporali in attenuazione nelle ore centrali della giornata, con neve in Appennino a quote medio-alte. Al Sud il quadro sarà inizialmente perturbato, con piogge e rovesci in spostamento da ovest verso est e un graduale miglioramento sulle coste campane nel pomeriggio. Le temperature tenderanno a risalire leggermente, ma i venti forti di Ovest/Sud-Ovest manterranno i mari molto mossi o agitati, confermando un contesto meteorologico dinamico e variabile su tutto il territorio nazionale.