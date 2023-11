Addio alla Dottoressa Erika Morelli, Infettivologa di 48 Anni: Commozione a Cepagatti

La comunità di Cepagatti è in lutto per la prematura scomparsa della dottoressa Erika Morelli, 48 anni, infettivologa e responsabile dell'équipe di Malattie infettive a Venezia, dove ha lavorato per molti anni. La dottoressa Morelli si era trasferita in Veneto circa quindici anni fa. La notizia della sua morte ha colpito profondamente la sua comunità d'origine.

Ieri si è tenuto l'addio alla dottoressa presso la chiesa di Santa Lucia a Cepagatti, dove la cerimonia è stata affollata da cittadini e amministratori comunali. Erika Morelli lascia la madre Maria Luisa Di Lorito, impegnata come volontaria in parrocchia e membro del centro sociale per anziani Sant’Agata; i fratelli Lara, suora domenicana a Roma, e Luca, impiegato in un centro commerciale; la cognata Noemi, e i nipotini Edoardo e Ludovica. Il padre, Giuseppe, dirigente sportivo della squadra di calcio Torre Alex, è scomparso qualche anno fa.

Conosciuta affettuosamente come "Babyrie", la dottoressa Morelli, originaria del quartiere Sant’Agata, ha vissuto e lavorato in Veneto per diversi anni. Da mesi combatteva contro una malattia che, purtroppo, l'ha portata via. Negli ultimi giorni, aveva scelto di tornare nella sua terra natale e si era sottoposta alle cure nell'ospedale pescarese, dove è purtroppo deceduta tra sabato e domenica. La cerimonia funebre, officiata da don Lucio Giacintucci e don Vito Cantò, ha visto la partecipazione di tutta la comunità, evidenziando il profondo cordoglio per la perdita della stimata dottoressa.