Addio in contemporanea alle iconiche gemelle Kessler: un legame eterno in scena

Le celebri gemelle Kessler, protagoniste degli anni d’oro dello spettacolo tra Italia e Germania, si sono spente insieme all’età di 89 anni a Grünwald.

È giunta la notizia della scomparsa simultanea di Alice Kessler e Ellen Kessler — le leggendarie gemelle tedesche diventate celebrità anche in Italia. Secondo la versione riportata dalla testata tedesca Bild e confermata da comunicati successivi, le due artiste, entrambe nate il 20 agosto 1936, sono morte nella loro abitazione di Grünwald, nei pressi di Monaco di Baviera.

Il duo, noto anche come “die Kessler-Zwillinge”, ha dominato il panorama dello spettacolo negli anni ’50 e ’60: show televisivi, film, musica e varietà in più Paesi europei. Erano diventate un simbolo della leggerezza e della trasversalità culturale, in particolare con successi quali “Da‑Da‑Umpa” e “La notte è piccola”, o l’indimenticabile presenza nella tv italiana.

Il loro percorso è costellato di pietre miliari: dalla partecipazione all’Eurovision Song Contest 1959 per la Germania (con “Heute Abend wollen wir tanzen geh’n”), alla loro permanenza in Italia, che le consacrò come vere e proprie icone del piccolo schermo. Al di là dell’Europa, calcavano palchi prestigiosi anche negli Stati Uniti, rafforzando l’immagine di un duo in grado di superare confini e generi.

Il fatto che la loro fine sia avvenuta insieme, mantenendo quel legame speciale che le aveva caratterizzate anche nella vita privata — dove convivevano in appartamenti comunicanti nella località bavarese — aggiunge un tratto decisamente significativo a questa notizia. Sarà ora compito dei media e dei fan ricordare non solo il loro successo in scena, ma anche la scelta di un legame che è durato per tutta la vita.

Non sono al momento disponibili ulteriori dettagli sui motivi o sulle circostanze specifiche del decesso. Le autorità locali sono state allertate e le indagini rimangono aperte, in attesa di chiarimenti.

Le gemelle Kessler lasciano un’eredità artistica vasta e un simbolo di eleganza, energia e intrattenimento che ha attraversato decenni. Il pubblico potrà ora celebrare la memoria di due figure che hanno segnato un’epoca e che ora, simbolicamente, riposano insieme.