Meteo, weekend a sorpresa: sabato sole, domenica torna la perturbazione sull’Italia subito

Tra venerdì e domenica l’Italia vivrà una fase variabile: prima rovesci al Centro-Sud, poi schiarite, quindi nuovo peggioramento su Nord e Tirreno, temperature in diminuzione.

Il weekend si annuncia diviso in due sull’Italia, con una parentesi più stabile nella giornata di sabato 9 maggio e un nuovo peggioramento atteso per domenica 10 maggio, quando una perturbazione tornerà a interessare soprattutto il Nord e parte del Centro.

La giornata di venerdì 8 maggio sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Al Nord il tempo risulterà in prevalenza asciutto, con annuvolamenti più frequenti tra Emilia-Romagna, Prealpi ed est Alpi, ma senza fenomeni significativi. Le temperature resteranno stabili, con massime generalmente comprese tra 20 e 25 gradi.

Situazione diversa al Centro, dove il cielo sarà spesso nuvoloso fin dal mattino. Sono previsti rovesci sparsi soprattutto su Lazio e Abruzzo, con una tendenza al miglioramento dalla serata. Anche al Sud il tempo sarà a tratti instabile, in particolare tra Campania e basso Adriatico, mentre su altri settori prevarranno condizioni più asciutte e parzialmente soleggiate.

La giornata più favorevole sarà sabato. Il tempo tornerà stabile e in prevalenza soleggiato su gran parte del Paese, con ampie schiarite al Nord e al Centro. Solo sulle Alpi occidentali è atteso un peggioramento a fine giornata, mentre in Sardegna le nubi aumenteranno entro sera con le prime piogge sparse. Le temperature saliranno lievemente, con massime fino a 26 gradi.

Il quadro cambierà nuovamente domenica. Un fronte perturbato porterà piogge e rovesci al Nord-Ovest, poi in estensione verso Nord-Est, Toscana, versante tirrenico e Marche. Le temperature caleranno al Centro-Nord, mentre il Sud resterà più variabile ma con maggiori schiarite dal pomeriggio.

La tendenza per l’inizio della prossima settimana resta improntata alla variabilità: lunedì ancora piogge al Nord-Ovest, martedì più aperture, poi mercoledì nuovo peggioramento su diverse regioni.