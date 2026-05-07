Meteo weekend, caldo sabato poi domenica tornano pioggia e calo termico diffuso

Correnti miti sudoccidentali favoriranno un rialzo temporaneo, ma nuovi impulsi instabili riporteranno nubi, rovesci e temperature più basse al Centro-Nord domenica.

Il weekend sarà segnato da un andamento termico altalenante sull’Italia, con una breve fase più mite nella giornata di sabato e un nuovo ridimensionamento delle temperature atteso domenica, soprattutto al Nord e su parte del Centro.

Il flusso di correnti sudoccidentali continuerà a trasportare aria relativamente mite verso la Penisola, mantenendo i valori in molte zone al di sopra delle medie del periodo. Tuttavia, all’interno della stessa circolazione, scorreranno anche impulsi più instabili, capaci di portare nubi, rovesci e un temporaneo freno al rialzo termico nelle ore centrali della giornata.

Per venerdì 8 maggio è previsto un lieve aumento delle temperature al Nord, in Toscana e in Sicilia, dove il tempo risulterà più aperto e soleggiato. Situazione diversa al Centro-Sud, dove il passaggio di un sistema frontale favorirà qualche rovescio e un leggero calo dei valori massimi.

La giornata più favorevole sarà sabato 9 maggio. Il tempo si presenterà più stabile su gran parte del Paese e le massime tenderanno a salire ovunque. In diverse aree del Centro-Nord si potranno raggiungere valori intorno ai 24-25 gradi, mentre al Sud e sulle Isole maggiori non sono escluse punte più elevate, localmente vicine a condizioni quasi estive.

La tregua, però, sarà breve. Domenica 10 maggio un nuovo fronte raggiungerà il Nord Italia e parte delle regioni centrali, riportando piogge, rovesci e un calo delle temperature. Il peggioramento interesserà in particolare Nord-Ovest, Lombardia, Emilia-Romagna, Triveneto e alto versante tirrenico. Il Sud, invece, resterà più ai margini, con valori stabili o in lieve ulteriore aumento.

Nei primi giorni della prossima settimana le temperature dovrebbero tornare gradualmente a salire, grazie a maggiori spazi soleggiati, pur in un contesto ancora non del tutto stabile.