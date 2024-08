Agenti di Polizia Salvano Cinque Persone da una Palazzina in Fiamme a Pineto

Un drammatico incendio è divampato l'altra sera in una palazzina a Pineto, mettendo in pericolo la vita di cinque persone. L'intervento tempestivo di due agenti della Polizia Stradale ha evitato che la situazione degenerasse in tragedia.

Erano circa le 20:00 quando i due agenti, di pattuglia in via De Titta, hanno notato una densa colonna di fumo nero uscire da un piccolo edificio composto da tre appartamenti. Nello stesso momento, una persona fuori dall'edificio cercava disperatamente di attirare l'attenzione, gesticolando freneticamente.

Capendo immediatamente la gravità della situazione, i due poliziotti si sono coperti le vie respiratorie con indumenti bagnati e si sono avventurati all'interno della palazzina per verificare la presenza di persone in pericolo. Giunti all'interno, hanno immediatamente individuato le fiamme provenienti dal pannello dei contatori elettrici.

Nonostante la visibilità quasi nulla a causa della densa nube di fumo e dell'odore acre dell'incendio, gli agenti hanno trovato una donna di 61 anni sulle scale e l'hanno guidata fuori dall'edificio in sicurezza.

Successivamente, si sono diretti verso il primo appartamento, dove hanno trovato una famiglia composta da una giovane coppia e il loro bambino di cinque anni. Dopo aver preso in braccio il bambino, i poliziotti hanno usato i propri corpi per guidare i genitori attraverso le scale, portandoli in salvo.

Con grande coraggio, gli agenti sono rientrati nuovamente nel condominio per soccorrere un uomo di 56 anni, rimasto intrappolato nell'ultima abitazione. Anche lui è stato portato in salvo senza riportare ferite.

Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte ha riportato conseguenze fisiche dall'incidente, sebbene lo spavento sia stato notevole. L'intervento coraggioso e tempestivo degli agenti ha evitato che questa brutta avventura si trasformasse in una tragedia, dimostrando ancora una volta l'importanza del servizio e del coraggio delle forze dell'ordine.