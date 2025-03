Aggiornamenti sulle chiusure di strade, traforo e autostrade in Abruzzo: ecco le ultime novità

Chiusure notturne della stazione di Pescara Sud: Per ispezioni e manutenzione delle barriere di sicurezza, la stazione di Pescara Sud sarà chiusa nelle seguenti fasce orarie:

Chiusura notturna della stazione di Termoli: Per ispezioni sottovia, la stazione di Termoli sarà chiusa in uscita per chi proviene da Pescara dalle 22:00 del 6 marzo alle 6:00 del 7 marzo. Si consiglia l'uscita alla stazione di Vasto Sud.