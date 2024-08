Aggredisce la madre a calci e pugni: 30enne arrestato e trasferito in carcere

Un 30enne con precedenti penali, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, dopo aver aggredito la madre a Castelnuovo Vomano. L'uomo, già sottoposto al divieto di avvicinamento alla madre, era stato da lei ospitato nuovamente nella sua abitazione nonostante le restrizioni imposte dalle autorità.

L’aggressione è avvenuta il 28 agosto scorso, quando, per futili motivi, il giovane ha colpito la madre con calci e pugni, provocandole lesioni giudicate guaribili in cinque giorni dai sanitari dell'ospedale di Teramo. Ieri pomeriggio, il giudice monocratico del tribunale di Teramo, in accordo con le risultanze investigative raccolte dai carabinieri sotto la direzione della procura, ha deciso per l'arresto del 30enne, che è stato immediatamente trasferito in carcere.