Aggredito brutalmente e derubato da una banda: si salva chiamando i carabinieri

Giovane vittima di un’aggressione a bastonate vicino a un centro commerciale, riesce a chiedere aiuto prima di perdere i sensi.

Un grave episodio di violenza ha scosso il capoluogo abruzzese, dove un ragazzo di 24 anni è stato brutalmente aggredito da un gruppo di quattro persone nei pressi di un centro commerciale. Il giovane, dopo essere stato accerchiato dal gruppo, è stato colpito ripetutamente con un bastone e successivamente derubato di cellulare e denaro contante.

Nonostante le ferite riportate, la vittima è riuscita a mantenere la calma e a chiamare i carabinieri per chiedere aiuto. Poco dopo l’allarme, ha perso conoscenza a causa delle violente percosse subite. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie.

Le forze dell'ordine stanno ora conducendo le indagini per identificare i quattro aggressori, al momento ancora in fuga. I colpevoli rischiano gravi accuse, tra cui rapina aggravata in concorso e lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma. Secondo le prime ricostruzioni, il movente dell'aggressione sembra essere legato a un tentativo di rapina, che ha portato al furto degli effetti personali del 24enne.

L'episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica nella zona, con le autorità che sottolineano la necessità di maggiori controlli.