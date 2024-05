Aggressione Notturna: 40 Euro Rubati, Arrestato 40enne con Precedenti Penali

Un individuo di 40 anni, già noto alle autorità per precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito un automobilista e rubato 40 euro dal suo portafogli. L'incidente è avvenuto la scorsa notte a Montesilvano, quando il rapinatore ha attaccato la vittima in una strada buia di Via Aldo Moro.

Gli intensificati controlli del territorio hanno permesso ai militari di intervenire prontamente dopo che un cittadino ha segnalato l'aggressione subita. La vittima, con il viso sanguinante, ha fornito una dettagliata descrizione del rapinatore, consentendo ai carabinieri di rintracciarlo e arrestarlo poco dopo. L'uomo è stato trovato in possesso dei soldi sottratti e successivamente condotto nel carcere "San Donato" a Pescara su disposizione del pubblico ministero.