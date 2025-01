Aggressione alla stazione di Montesilvano: uomo e donna feriti, lui arrestato

Scoppia una violenta rissa tra un uomo e una donna davanti alla stazione di Montesilvano. Entrambi feriti, la donna scappa e trova rifugio in caserma.

Una violenta lite ha scosso la tranquillità della notte a Montesilvano, dove un uomo di 28 anni e una donna di 53 anni sono rimasti feriti in seguito a un alterco acceso. L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, poco prima delle quattro del mattino, quando le urla dei due protagonisti hanno attirato l'attenzione dei residenti delle abitazioni circostanti la stazione ferroviaria di Montesilvano. Il 118 è stato prontamente allertato e si è recato sul posto per prestare i soccorsi.

I soccorritori hanno trovato la donna, residente a Pescara, con una grave ferita da taglio al braccio sinistro, mentre l'uomo, anch'egli originario di Pescara, aveva riportato una ferita alla testa. Entrambi sono stati medicati dai sanitari sul posto e fortunatamente non sono in pericolo di vita. L’aggressione, che ha creato una scena di grande panico e tensione, non ha avuto conseguenze fatali, ma ha sollevato preoccupazioni tra i residenti, che hanno assistito impotenti alla scena.

Poco dopo, sul luogo dell’aggressione è arrivata una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Montesilvano, che ha avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. Il movente della lite tra i due non è ancora stato chiarito, ma gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli eventi attraverso le testimonianze dei presenti e gli elementi raccolti.

Questa aggressione non è l’unico episodio di violenza che ha scosso Montesilvano recentemente. Solo poche settimane fa, un altro episodio violento ha avuto luogo a pochi passi dalla stazione, quando una donna romena di 44 anni è stata accoltellata dal compagno italiano, durante una discussione mentre preparavano la pasta per il nuovo ristorante che avevano aperto in via San Pietro 23. Dopo la violenza, la donna è riuscita a fuggire e a rifugiarsi nella vicina caserma della polizia locale, dove ha chiesto aiuto. Il compagno, un uomo di 57 anni originario di Civitaquana, è stato arrestato dai carabinieri.

Gli episodi di violenza che si susseguono nella zona stanno mettendo in allerta la comunità, chiedendo misure più severe per contrastare il fenomeno delle aggressioni e garantire la sicurezza pubblica.