Aggressione e furti durante il wek end a L'Aquila

Gli agenti della Questura dell'Aquila, sono intervenuti in piazza San Bernardino, dopo era stata segnalata una rissa tra giovani.

Grazie alle indicazioni dei testimoni, poco distante dal luogo dell’aggressione gli operatori individuavano una persona a terra che si presentava con il volto insanguinato e in stato semi cosciente.

Il personale intervenuto, vista la situazione, dapprima si adoperavano per prestare il primo soccorso al malcapitato, chiedendo contemporaneamente l’arrivo di un ambulanza, successivamente, iniziava ad ascoltare le dichiarazioni dei presenti per raccogliere le informazioni utili al prosieguo dell’attività investigativa, per la completa ricostruzione dei fatti e l’individuazione del responsabile dell’aggressione.

A seguito di tali indagini veniva identificato l’aggressore, G.A. cittadino egiziano di anni 20, regolare in Italia, che è stato rintracciato in Viale della Croce Rossa ed accompagnato presso la Questura.

La lite è scaturita per futili motivi riconducibili alla frequentazione di una ragazza. Il G.A. è stato deferito all’A.G. per lesioni aggravate.

Nella mattinata verso le ore 7.00 circa, alla S.O. giungeva una segnalazione di un ragazzo che stava danneggiando delle autovettura in sosta in via Strinella.

Sul posto si portava la Volante che individuava l’autore del fatto, K.K. cittadino albanese già noto a questi uffici, trovandolo disteso su un muretto in evidente stato di ebbrezza.

Veniva anche inviata la scientifica per i rilievi del caso. L’autore del reato è stato deferito all’A.G. per danneggiamento aggravato.