Aiuti alle famiglie: voucher fino a 500 euro, ecco come richiederli subito

Un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà di Pescara, con 80 voucher destinati all'acquisto di beni per i figli.

Il Comune di Pescara ha annunciato la disponibilità di 80 voucher dal valore di 300 o 500 euro destinati alle famiglie che necessitano di un aiuto per affrontare le spese quotidiane per i propri figli. I buoni coprono una vasta gamma di beni essenziali, dal materiale scolastico all'abbigliamento, fino ai prodotti alimentari e alle carrozzine. Le famiglie interessate dovranno presentare domanda entro le ore 13 del 21 ottobre, rispettando alcuni requisiti fondamentali, come la residenza a Pescara e la presenza di figli di età non superiore ai 16 anni.

L'iniziativa rientra nel Piano regionale integrato di interventi a favore della famiglia per l'anno 2022, finanziato dalla Regione Abruzzo con una dotazione complessiva di 120.382 euro. L'assessore alle Politiche per il Cittadino, Adelchi Sulpizio, ha ricordato come questi fondi permettano di offrire un supporto a chi ne ha più bisogno, specificando che questo è il secondo bando indetto dal Comune: "A luglio abbiamo già distribuito 110 voucher, e ora siamo pronti a dare una nuova mano alle famiglie. L’obiettivo è utilizzare tutte le risorse disponibili per coprire il più alto numero possibile di richieste".

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha poi sottolineato l'importanza di questa iniziativa per la comunità: "Siamo sempre in prima linea nel fornire un aiuto concreto alle famiglie, in particolare quelle con figli, per garantire loro una crescita serena e accompagnata dal sostegno delle istituzioni. Pescara non si dimentica di chi ha bisogno".

Le domande per ottenere i voucher devono essere inoltrate esclusivamente online tramite il portale del Comune, utilizzando il sistema di identificazione digitale SPID. Per accedere all'area dedicata, si deve visitare il sito del Comune e selezionare il link Pescara Solidale 2024 all'interno del Progetto Insieme per il Benessere.

Con questa iniziativa, il Comune ribadisce il suo impegno a garantire un sostegno continuativo alle famiglie, offrendo loro un’opportunità preziosa per alleggerire il peso delle spese quotidiane, assicurando allo stesso tempo che i fondi disponibili vengano sfruttati fino all'ultimo euro.