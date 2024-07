"Aiuto!": Nonno e nipote soccorsi in mare a Francavilla

Un uomo di 70 anni e suo nipote di 9 anni sono stati soccorsi in mare martedì mattina davanti allo stabilimento “Urania” di Francavilla. L'uomo, in difficoltà, non riusciva a risalire sul materassino su cui si trovava il bambino. L'intervento tempestivo dell'assistente bagnanti Gioele D'Orazio, degli Angeli del Mare FISA, ha permesso di mettere entrambi in salvo.

Secondo quanto riportato dagli Angeli del Mare FISA, il nonno era in mare quando ha iniziato ad avere difficoltà nel risalire sul materassino dove era seduto il nipote. D'Orazio, che si trovava già in acqua sul moscone, ha sentito le richieste di aiuto e ha prontamente raggiunto i due bagnanti. Tuffandosi, ha raggiunto l'uomo e lo ha riportato a riva, trainando anche il materassino con il bambino.

D'Orazio ha spiegato: "Durante la seconda parte dell’operazione di salvataggio, ho parlato molto con loro per farli sentire tranquilli e sicuri che il pericolo era passato". Grazie alla sua prontezza e professionalità, l'operazione di soccorso si è conclusa senza ulteriori complicazioni.