Al GSSI cinque giorni di grande matematica e la Medaglia Fields Martin Hairer

Dal 17 al 21 giugno al Gran Sasso Science Institute arriverà la grande matematica: ricercatori di tutto il mondo si ritroveranno a L'Aquila per festeggiare il compleanno di due “maestri”: i 70 anni che il 19 giugno compirà Ernst Hairer, matematico austriaco che insegna all'Università di Ginevra, noto per i suoi lavori sull'analisi numerica; e i 60 anni (il prossimo 29 luglio) di Christian Lubich, anch’egli austriaco e specializzato in analisi numerica, ora professore all'Università di Tubinga.

La conferenza internazionale, ribattezzata “Ha-Lu 2019” in onore dei due festeggiati, presenterà gli ultimi risultati della ricerca matematica nel campo dell'approssimazione numerica, applicata alle equazioni differenziali parziali, alle equazioni differenziali stocastiche, all'integrazione geometrico numerica.

Ospite d'eccezione in quegli stessi giorni a L'Aquila sarà Martin Hairer, professore all’Imperial College di Londra, figlio di Ernst e vincitore nel 2014 della Medaglia Fields, il massimo riconoscimento per un matematico, per le equazioni differenziali stocastiche.



Il 20 giugno alle 15, nell'auditorium del GSSI, Martin Hairer terrà, nell’ambito della rassegna Special Lectures del GSSI, una lezione aperta anche a scienziati non del settore, dal titolo “Random Loops”: come anche lo studio delle deformazioni di una stringa elastica può portare a fenomeni complessi. Cercare di costruire un modello risulta essere sorprendentemente difficile e genera una serie di interessanti intuizioni geometriche, oltre ad alcuni bellissimi oggetti algebrici e analitici.



“Ernst Hairer e Christian Lubich, suo primo studente di dottorato, sono tra i più grandi analisti numerici al mondo”, spiega Nicola Guglielmi, coordinatore del Dottorato in matematica applicata al GSSI. Per noi è un evento straordinario poterli ospitare al GSSI insieme ai massimi esponenti della ricerca nell’analisi numerica delle equazioni differenziali”.



Del comitato organizzatore di Ha-Lu 2019, oltre a Guglielmi, fanno parte Pierangelo Marcati, direttore scientifico dell’Area di matematica applicata al GSSI, Raffaele D’Ambrosio dell’Università dell’Aquila e Maria Lopez Fernandez della Sapienza Università di Roma.



“Il GSSI da sempre si caratterizza per una grandissima apertura verso le ricerche di frontiera nella matematica. Martin Hairer rappresenta un eccellente esempio di scienziato multidisciplinare” – conclude il Prof. Marcati.