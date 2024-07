Al via i Saldi Estivi: 9 Milioni di Italiani a Caccia di Occasioni nel Weekend

È iniziata la stagione dei saldi estivi 2024 in tutta Italia, e secondo un sondaggio condotto da Ipsos per Fismo, l'associazione dei negozi di moda di Confesercenti, circa 9 milioni di italiani approfitteranno di questo primo weekend per fare acquisti a prezzi scontati. La spesa media prevista è di circa 100 euro a persona, con un giro d'affari che dovrebbe raggiungere il miliardo di euro nel fine settimana e toccare i 3,5 miliardi nel corso dell'intero periodo di saldi.

I negozianti si aspettano vendite in linea con quelle dello scorso anno. Il 55% dei consumatori prevede di effettuare acquisti entro la fine dei saldi, ad agosto. La maggiore attesa per gli sconti si registra tra gli abitanti delle regioni del Sud e delle Isole (63% di interessati), rispetto al 49% del Nord, e tra i giovani sotto i 34 anni (59% di interessati).

Il retail fisico continua a essere preferito dai consumatori: il 69% degli intervistati dichiara che acquisterà in negozi multimarca, mentre il 38% si rivolgerà a negozi mono-brand. Solo il 36% farà acquisti anche su piattaforme di eCommerce multimarca e il 18% direttamente dai siti dei produttori. Tuttavia, Confesercenti segnala una riduzione della rete dei negozi: dal 2019, le imprese che vendono abbigliamento, calzature e accessori sono diminuite di 4.591 unità, con una media di due negozi chiusi al giorno.

Tra i prodotti più ricercati durante questi saldi estivi, le calzature primeggiano con il 61% delle preferenze, seguite da t-shirt e top (57%), in particolare polo e magliette sportive. Le donne, in particolare, cercano maglie, bluse e top realizzati in tessuti estivi come lino e seta, con una predilezione per le stampe floreali.