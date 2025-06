Albergatori disperati: personale stagionale introvabile, stagione estiva a rischio

La carenza di manodopera stagionale nei settori cucina, pulizie e sala mette a rischio la qualità del turismo estivo in molte strutture alberghiere.

Con l’inizio della stagione estiva, gli alberghi di Alba Adriatica e dintorni si trovano nuovamente di fronte a una carenza cronica di personale per cucina, sala e pulizie, specialmente tra i giovani tra i 18 e i 30 anni. Le offerte di lavoro esistono, ma non incontrano i candidati: la richiesta supera di gran lunga la disponibilità sul mercato del lavoro, alimentando un’emergenza operativa.

Il nodo centrale resta il salario: i contratti part-time stagionali concedono compensi troppo ridotti per risultare attrattivi. I dipendenti ricevono paghe nette modeste, insufficienti per garantire un reddito soddisfacente, e spesso non raggiungono nemmeno i requisiti per accedere alla Naspi. Le posizioni più pesanti, tipiche del personale di cucina e pulizie, sono le meno gradite, mentre il front office attrae volontari proprio grazie a condizioni lavorative più stabili e durature.

Ludovico Tavoni, presidente di Albatour, segnala la persistenza del problema: nonostante le prenotazioni siano in aumento, mancano le figure qualificate necessarie per garantire servizi adeguati sul campo. Il risultato? Strutture sotto pressione, servizi carenti e potenziale impatto negativo sulla reputazione turistica locale.